Erdoğan: Bize ekonomik savaş açtılar, yastık altındaki dolarları, altınları çıkarın

Tayyip Erdoğan konuşmasında şöyle dedi:





''Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL'ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Ben milletime inanıyorum. Biz milletimize daha önce de çağrı yaptık. Milletimiz adım attı ve o iş orada bitti. Kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan değerlendirmeleri nedeniyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için, Çin piyasasına yöneliyoruz. İlk defa Çin Yuan'ı cinsinden tahvil yapıyoruz. Kalkınma Bankası'nın, yüksek katma değerli ve teknolojik ürünleri destekleyecek bir bankacılık doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. İnteraktif vergi dairesinde verilen hizmet adedini 35'ten 45'e çıkartıyoruz.''