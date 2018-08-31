Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Biz kapatmamış mıydık dershaneleri? /31 Ağustos 2018 11:22

Erdoğan: Biz kapatmamış mıydık dershaneleri?

Tayyip Erdoğan, 'tek ders kursu' adı altında açılan dershanelerin kapatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verdi. Bakanlık, bu kurslara ilişkin denetim ve kapatma operasyonu başlattı.

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Havuz medyasında yer alan haberde ilginç detaylar var. 

Tayyip Erdoğan, şehit Ömer Halisdemir'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir'le buluşmasında çocuğun sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı şeklinde tarif edilen dershaneciliğin hala devam ettiğini öğrendi.

'BU KEZ KESİN KAPATIN DERSHANELERİ'

2014 yılında kapatılan, ancak sınavlarla birlikte ihtiyacın devam ettiği dershaneciliğin bir şekilde yaşadığı ortaya çıkınca Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'nı arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için çalışma başlattı.

KAPATILMA SÜRECİ BAŞLATILACAK

Tek ders kursu adıyla MEB'den izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları belirtilirken bakanlık kapatma işlemleri için hazırlığa başladı. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapacak. Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.
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