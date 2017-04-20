Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: 'Bitti bu iş, AYM ve AİHM’in yetki alanında değil!' /20 Nisan 2017 18:00

Erdoğan: 'Bitti bu iş, AYM ve AİHM’in yetki alanında değil!'

Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oy ve pusula kararından sonra tartışılmaya başlayan referandum için iptal başvuruları hakkında ilk defa yorum yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin referandum itirazıyla ilgili olarak "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin bu iş bitti" dedi.

A News'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları için "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" diye konuştu.

"AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM?"

Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı.
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