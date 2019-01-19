Erdoğan bir sonraki ABD Başkanı ile mi görüştü?

Ahmet Nesin / artigercek.com

Erdoğan bir sonraki ABD Başkanı Graham'la görüştü!..







Dün Ankara'da yaşananlar daha önce yaşandı mı, o kadar araştırdım ama bulamadım, ABD'nin Carolina Eyaleti senatörü Lindsay Graham dışişleri bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüştü. Graham daha sonra Cumhurbaşkanının başkanı Recep Tamam Erdoğan ile görüştü. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, senatör Graham'ın ayrıca milli savunma bakanı Hulusi Akar ve MİT başkanı Hakan Fidan'la görüşeceğini açıkladı.







Ne yalan söyleyeyim benim canım sıkıldı, bu 4 kişiyle görüştükten sonra genelkurmay başkanıyla neden görüşmüyor, onun günahı ne, konuşulan konular belli ve en çok genelkurmay başkanını ilgilendiriyor, yazık değil mi ona. İki önemli konu konuşmuşlar, Kaşıkçı cinayeti ve Suriye, hadi Kaşıkçı cinayetiyle genelkurmayın bir ilgisi yok diyelim, peki Suriye konusunun da olmadığını söyleyebilir miyiz?





Benim aklıma o zaman ilk başlarda ortaya attığım iddia geliyor, Suriye'yle savaşa karşı çıktığı için pasif göreve atanan 2. Ordu komutanı İsmail Metin Temel ve tuğgeneral Mustafa Barut genelkurmay başkanıyla aynı görüşte. Bu savaşı senatör Graham da istemediğine göre görüşme gereği duymamış olabilir.





Graham'ı başlıkta bir sonraki ABD başkanı diye yazmamın çeşitli nedenleri var ama esasında bir tane de yanılma payım var. Önce yanılma payımı yazayım, eğer senato Trump'ı azleder ya da istifaya zorlarsa Graham'ın başkan olma şansı yok, çünkü Amerikan anayasasına göre başkan yardımcısı başkanlığa oturuyor. Bu çok olan bişey değil ama Watergate skandalından sonra başkanlığa istifa eden Nixon'ın yerine başkan yardımcısı Gerald Ford geçmişti. Daha sonra Cumhuriyetçilerin adayı olan Ford Jimmy Carter'a karşı seçimi kaybedip siyasetten çekildi. İşte bu yüzden Trump'ın azledilmesi sonrası geçici başkanlığa Graham gelemeyecek.





Graham'ın ilginç bir geçmişi var esasında, çünkü 2016 yılında cumhuriyetçilerin aday adaylığına başvurup sonra geri çekiyor başkan adaylığını. Neredeyse 3 dilden araştırdım ama geri çekme nedenini söylemiyor, sadece yoruma açık bir tümcesi var, "Duvara tosladım burada" diyor.





Önceki gün Suriye'deki bombalamada Amerikalı ve Suriyelilerin öldürülmesinden sonra IŞİD'in Trump'ın Suriye kararından cesaret aldığını söyledi. Graham ABD'nin Suriye'den çekilmesine de karşı çıkan cumhuriyetçilerden birisi ve Trump'ın kararından sonra "Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak" diye bir açıklama yaptı ve sonrasında cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendisine sert bir yanıt verdi. Kalın, Graham'a Twitter üzerinden "Teröristler müttefikiniz olamaz" diye yanıt verdi. Graham aynı zamanda ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını bloke etme metnini de yazan kişi olarak biliniyor.





Ben şimdi soruyorum size, bir senatör hem cumhurbaşkanının başkanıyla, 2 bakanla ve istihbaratın başıyla ne görüşür ve neden görüşür. Hem de hemen hemen bütün konularda ters düşünürken, kim kimi hangi konuda ikna edecektir ve Graham bunu hangi yetkiyle yapacaktır. Önceki gün Türkiye'den Suriye'ye gelen 7-8 kişinin bombalarla yakalandığı haberi geçti, acaba Graham bunu da konuşuyor olmasın. Konuşulanlar ne olursa olsun, bu kadar yetkili kişiyle görüştüğüne göre bence Graham bir sonraki seçimde adaylığını koyacak ve seçilecektir.





Bunu okuduktan sonra Trump'ın bunca saçmalığından sonra seçimi demokratların kazanacağını düşünebilirsiniz ama ABD'nin seçimlerde değişik bir anlayışı var, o da hemen hemen her dönem 2 seçimi cumhuriyetçiler, 2 seçimi demokratlar kazanıyor. Bu esasında sanki savaş sanayi ile bilgisayar sanayinin gizli bir sözleşmesi gibi bişey. Bütün bunlardan sonra Erdoğan'ın dün ABD'nin müstakbel başkanıyla görüştüğünü düşünüyorum.



