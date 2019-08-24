Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz /24 Ağustos 2019 14:42

Erdoğan: Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz

Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarının sonuna kadar savunulacağını belirten Erdoğan, "Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

*Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle inceleme fırsatı buldum. Ve gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bu noktada bir şehir. Kullanma suyundan içme suyuna, elektrik enerjisi üretimine varıncaya kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin.

*Son 6 yılda gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz’un hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Pek çok çevre Yusufeli Barajı’nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz? Onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş budur. Biz milletimizle el ele verdik.

*(Kılıçdaroğlu'na) Doğu Akdeniz’de tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun ya. Yahu sen orada bizim Yavuz’umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin’i görmüyor musun?

*İki sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisiyle devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Ve onların yanında bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Tehditler sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.


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