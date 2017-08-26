Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan başka dilden anlamıyor" /26 Ağustos 2017 15:10

"Erdoğan başka dilden anlamıyor"

Martin Schulz, tutuklu Almanya vatandaşlarının serbest bırakılmaması halinde mali yardımların ve Gümrük Birliği müzakerelerinin kesilmesi gerektiğini söyledi

SHABER3.COM

Almanya'da Türkiye'ye yaşanan krizle ilgili sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine konuşan, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için Türkiye'deki Almanya vatandaşlarının serbest bırakılmasını şart koştu. Schulz "Türkiye Cumhurbaşkanı'na belirli bir müddet vermeliyiz. Eğer Sayın Erdoğan Alman tutukluları derhal serbest bırakmazsa, Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için Türkiye ile müzakereleri kesmesi gerekir" dedi.

24 Eylül'de yapılacak seçimlerde Sosyal Demokratların Başbakan adayı olarak yarışan Schulz, aynı görüşü bugün twitter hesabından paylaştığı mesajında da dile getirdi. Schulz mesajında "Bay Erdoğan Alman tutukluları serbest bırakmadığı takdirde, AB Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin genişletilmesi hakkındaki müzakereleri durdurmak zorunda" yazdı.

'ERDOĞAN BAŞKA DİLDEN ANLAMIYOR' 

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmemesinin Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden Schulz, "ancak Erdoğan'ın başka bir dilden anlamadığını" savundu. Schulz, Alman tutukluların serbest bırakılmaması durumunda AB'nin Ankara'ya tam üyelik öncesi yaptığı malî yardımlara son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

MERKEL "ANLAŞMA GÜNCELLENMEYECEK" DEMİŞTİ 

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesi planları, Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan gerilim nedeniyle durma noktasına geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta "Anlaşmayı güncellemeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

10 ALMAN VATANDAŞI TUTUKLU 

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de halen 10 Alman vatandaşı veya çifte vatandaş cezaevinde bulunuyor. Bu tutuklular arasında gazeteci Deniz Yücel, çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner de yer alıyor. (DW Türkçe) 
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