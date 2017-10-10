Erdoğan basın toplantısında neden uyudu?

Sputnik'te yer alan haber şöyle:

"Rus Zvezda televizyonuna demeç veren Tretyak, "Burada bir aşırı yüklenme söz konusu. Bu tür uykusuzluk hali, sıklıkla vücudun aşırı yorgunluğa verdiği dengeleyici bir tepki olarak açığa çıkıyor. Bu durum, okyanus aşırı uçuşlarda yaşanıyor. Özellikle belirli bir yaşta buna karşı koymak çok zor" dedi.



'ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINDA BİR SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Diyabet gibi metabolizma bozuklukları olması durumunda da aşırı uyku halinin görüldüğünü kaydeden Tretyak, Erdoğan'ın bir sağlık sorununun olduğunu düşünmediğini vurguladı.

Erdoğan, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile düzenledikleri ortak basın toplantısı sırasında sık sık uykuya yenik düşmüştü."

RUBİN DE 3 GÜN ÖNCE ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINI YAZMIŞTI

Eski Pentagon yetkilisi, American Enterprise Instute (AEI) yazarı Michael Rubin son yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığını konu etmişti.





Rubin, yazısında Cumhurbaşkanı’nın sağlına değindiği bölümde, Erdoğan’ın daha önce makam arabasının içerisinde mahsur kaldığını ve ameliyat geçirdiğini anımsattı.





Rubin, kendisine 15 Temmuz darbe girişimini aylar öncesinden haber veren kaynağına dayandırarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce geçirdiği bağırsak ameliyatına neden olan konunun kanser olduğunu iddia eden Rubin, bu kanserin yeniden nüksettiğini ileri sürdü.





Rubin, yazısında “Diktatörlerin sağlığı üzerine spekülasyon yapmak her zaman tehlikelidir. Zaten karmaşık ilişkilerin olduğu toplumlarda liderlerin sağlığı en yakın korunan sırlardan biridir” dedi. Rubin, “Elbette, Erdoğan'ın doktorlarıyla konuşmadım ve dedikoduların doğru olup olmadığını bilmenin başka bir yolu yok” ifadelerini kullanmıştı.