Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Erdoğan bankaları kurtarmak için mecburen IMF'ye gidecek' /10 Ağustos 2018 09:36

'Erdoğan bankaları kurtarmak için mecburen IMF'ye gidecek'

Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye'nin ödemeler dengesi krizi yaşadığını, bunun bir finansal krize dönmemesi ve banka iflaslarının önlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetiminin IMF'e gitmek dışında alternatifinin olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

DW Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye'nin finansal krize doğru gittiğini belirterek "Mehmet Şimşek olsaydı, hızlı bir faiz ayarlamasıyla birlikte, dövizi dalgalanmaya bırakıp, şirketlerdeki daralma ve iflasları göze alıp, bankalara yansımasını önlemeyi önerirdi. Bankalara yansımasının önlenmesinin ana yöntemi IMF programıdır" görüşünü dile getirdi.

"IMF, 2000'de banka borçlarının hazine garantisine alınmasını uygulattı. Yunanistan'da aynı şeyi uyguladılar. IMF doktrininde bu mümkündür. IMF kredisi banka borçlarının ödenmesine tahsis edilir, devlet kemer sıkar" ifadesini kullanan Boratav, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasete ve medyaya hakim olan Cumhurbaşkanı ve kadrosu bu büyük teslimiyeti, bir zafer şeklinde de Türkiye kamuoyuna sunabilir. Belki de muvaffak olur. Bankalara da sirayet eden bir büyük finansal çöküntüyü siyaseten kaldırabilir mi? Önünde bir engel olmayacak ki. Normali IMF'ye gitmektir, siyaseten de bunun altından kalkabilir. Bankaların batışına göz yummamak için IMF'ye gidecek. Bunun alternatifinin olduğunu sanmıyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Erdoğan bankaları kurtarmak için mecburen IMF'ye gidecek' Sonraki Haber >>

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:39