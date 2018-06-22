Erdoğan: Bana üniversite mezunu değil bile dediler

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



*Her yerde gururla söyledim ben Kasımpaşalıyım. Burada doğdum burada büyüdüm.





'BANA ÜNİVERSİTE MEZUNU DEĞİL BİLE DEDİLER'





*Bize ne iftiralar attılar, üniversite mezunu değil bile dediler. Bana gerek kalmadı, okul rektörü cevabını verdi zaten.





*Kızlarda okuma oranı yüzde 45'ten 82,5'e çıktı. Eskiden kızların okuması gibi birşey mi vardı? Ama biz bunu yaygınlaştırdık.

*Üniversitede ise yüzde 13'ten yüzde 42'ye çıktı.







*Aslında Bay Kemal ile Bay Muharrem'i muhatap almamam gerekiyor ama ne yapayım rahat durmuyorsunuz.





AKM PROJESİ





*AKM'yi Türkiye'nin en büyük opera binası haline getiriyoruz. İstiklal caddesinin girişinde bulunan kilisenin karşısına yaklaşık 5 bin kişilik bir cami yapıyoruz. Altına da müze yapacağız.