Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Bana üniversite mezunu değil bile dediler /22 Haziran 2018 22:58

Erdoğan: Bana üniversite mezunu değil bile dediler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da konuştu.

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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
*Her yerde gururla söyledim ben Kasımpaşalıyım. Burada doğdum burada büyüdüm.

'BANA ÜNİVERSİTE MEZUNU DEĞİL BİLE DEDİLER'

*Bize ne iftiralar attılar, üniversite mezunu değil bile dediler. Bana gerek kalmadı, okul rektörü cevabını verdi zaten.

*Kızlarda okuma oranı yüzde 45'ten 82,5'e çıktı. Eskiden kızların okuması gibi birşey mi vardı? Ama biz bunu yaygınlaştırdık. 
*Üniversitede ise yüzde 13'ten yüzde 42'ye çıktı.

*Aslında Bay Kemal ile Bay Muharrem'i muhatap almamam gerekiyor ama ne yapayım rahat durmuyorsunuz.

AKM PROJESİ

*AKM'yi Türkiye'nin en büyük opera binası haline getiriyoruz. İstiklal caddesinin girişinde bulunan kilisenin karşısına yaklaşık 5 bin kişilik bir cami yapıyoruz. Altına da müze yapacağız.
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