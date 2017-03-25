Erdoğan Avrupa'yla köprüleri attı!

Antalya'da Memur-Sen'in toplantısında konuşan Erdoğan "İdam cezası gelirse bizi AB’ye almazlarmış. Ah bu kararı bir verebilseler. Bizim işimizi de kolaylaştırsalar. Bizim daha rahat kararlar almamızı sağlarlar. 16 nisan bir kırılma noktası olacak. Bu işleri masaya yatıracağız. Türkiye kimsenin şamar oğlanı değil. Neymiş, idam cezası gelirse Türkiye'nin Avrupa'da yeri yokmuş. Olmasın ya. Kılıçdaroğlu da varım diyor. 16 Nisan'dan sonra Bahçeli zaten taraftar, o da taraftarım diyor. Ben biliyorum ki Yıldırım da taraftar. Ben de diyorum ki parlamentodan geçip, bana gelirse ben de bunu onaylarım." dedi.







