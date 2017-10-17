Erdoğan Avrupa Birliğine rest çekti

Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) "Almayacaksanız açıklayın şu işi. Ne biz sizi meşgul edelim, ne siz bizi meşgul edin. İşi bağlayalım. Minderden kaçan biz olmayacağız. Onların kararını bekliyoruz" ifadeleriyle seslendi.