Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Avrupa Birliğine rest çekti /17 Ekim 2017 15:08

Erdoğan Avrupa Birliğine rest çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile yaptığı görüşme sonrasında Avrupa Birliğine rest çekti..

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Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) "Almayacaksanız açıklayın şu işi. Ne biz sizi meşgul edelim, ne siz bizi meşgul edin. İşi bağlayalım. Minderden kaçan biz olmayacağız. Onların kararını bekliyoruz" ifadeleriyle seslendi.
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