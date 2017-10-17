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Erdoğan Avrupa Birliğine rest çekti
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Erdoğan Avrupa Birliğine rest çekti
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17 Ekim 2017 15:08
Erdoğan Avrupa Birliğine rest çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile yaptığı görüşme sonrasında Avrupa Birliğine rest çekti..
SHABER3.COM
Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) "Almayacaksanız açıklayın şu işi. Ne biz sizi meşgul edelim, ne siz bizi meşgul edin. İşi bağlayalım. Minderden kaçan biz olmayacağız. Onların kararını bekliyoruz" ifadeleriyle seslendi.
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