Erdoğan, Atina'daki Türk vekilleri zor durumda bıraktı

Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti çerçevesinde yaptığı açıklamalar Yunan parlamentosunda Batı Trakyalı Türkleri ve Müslümanları temsil eden dört vekili zor durumda bıraktı. Dört vekil, bu açıklamalar nedeniyle Yunan milliyetçisi kesimlerin yeniden hedefinde.





MİLLİYETÇİLERDEN BASKI





Erdoğan’ın ‘Yunan meclisindeki dört Türk vekilin daha çok iş yapması gerektiği’ yönündeki açıklamasının ardından, milliyetçi kesimler Batı Trakyalı vekillerden bu sözlere karşı tutum almalarını talep etti. Yeni baskı ve eleştirilere maruz kalan Türk vekiller ise Erdoğan’ı zor durumda bırakmamak ve kendi pozisyonlarını netleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu bağlamda, son günlerde Türk vekillerin demeçleri Yunanistan basınına yansımaya devam ediyor.





MUSTAFA MUSTAFA: YANLIŞ ANLAŞILDI





İktidardaki Syriza’nın milletvekillerinden Mustafa Mustafa, ‘Erdoğan’ın Batı Trakya’daki sözlerinin yanlış anlaşıldığı’ açıklamasında bulundu. Mustafa, meclisteki bir komisyon toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ın Komotini halkına seslendiğini ve [onların] dört vekillerinin bulunduğunu söylediğini belirtmem lazım. ‘Dört vekilimiz var’ şeklinde konuşmadı.”





AYHAN KARAYUSUF: YUNAN MECLİSİNDE VEKİLİZ





Syriza’nın bir diğer vekili ve politbüro mensubu Ayhan Karayusuf ise ‘kendilerinin Yunanistan meclisinin vekilleri olduğunu’ vurgularken, Erdoğan’ın Lozan Anlaşmasının güncelleştirilmesi yönündeki açıklamalarının ‘yanlış olduğu’ görüşünü paylaştı. Karayusuf, ‘Erdoğan’ın gerekli cevapları Başbakan Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’tan aldığını’ ekledi.