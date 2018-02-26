Erdoğan askeri konuları bir tek ona danışıyormuş...

Lice’deki bir köyü yakma iddiasıyla uzun süre gündemde kalan; kendilerini ‘askeri danışmanlık şirketi’ olarak tanıtan ancak özellikle 15 Temmuz ve sonrasında sivillerin silahlandırılması iddialarıyla anılan SADAT A.Ş.’nin kurucularından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, “Erdoğan’a nasıl hizmet verdiğini” anlattı.





SADAT’ın kurucusu olan emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Havuz Medyasından Star gazetesine bir röportaj verdi.





Fadime Özkan’a konuşan Tanrıverdi, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanımıza nasıl bir hizmetiniz var” sorusuna şöyle yanıt verdi:





“Birikimimizi güncel, ileriye dönük olarak proje veya bilgi notu şeklinde sunuyoruz. Şunu unutmamak gerek. Devletin yetkili ve sorumlu organları var. Danışmanlıkta sorumluluk yok. Bir askeri harekatın, herhangi bir idari hizmetin yapılmasında Milli Savunma Bakanlığı var, Genelkurmay Başkanlığı var, bakanlıklar var, Cumhurbaşkanımız var. Kararlar onlara ait, biz sadece Cumhurbaşkanımıza bilgi geçiyoruz. Herhangi bir mevzu üzerinde zaten geniş bilgi alıyor, bu arada biz de arz ediyoruz.”





“Başka asker başdanışman var mı?” sorusuna ise Adnan Tanrıverdi, “Yok, ben tekim. Ama güvenlik politikaları başdanışmanı olarak Gülnur Aybet var” şeklinde yanıt verdi.