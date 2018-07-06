Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan aşığı Sancak bakan mı oluyor? /06 Temmuz 2018 15:10

Erdoğan aşığı Sancak bakan mı oluyor?

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, AKP yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın Bakanlar Kurulu'nda da yer alacağını öne sürdü.

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Gazeteci Işık, Posta'da yayımlanan bugünkü yazısında, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a aşığım diyen ve AKP kontenjanından ihale şampiyonu olmasıyla tanınan Ethem Sancak'ın da yer alacağı iddiasında bulundu.

Işık, "Günlerdir Ankara'dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım. İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma 'Hangi bakanlık?' diye sordum, 'Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da onu Patron bilir' dedi" ifadelerini kullandı.
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