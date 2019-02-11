'Erdoğan A.Ş.' sebze-meyve ile kalmayacak: Temizlik malzemeleri işine de gireceğiz!

Erdoğan, Ankara Keçiören'de toplu açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Semt pazarı dedik, niye? Son günlerde malum Türkiye'de bir oyun oynanmaya başlandı. Patlıcan, domates, patates, salatalık. Fiyatları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. Bu teröre karşı nasıl Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te nasıl inlerine girdiysek, bu sebze-meyve gıda terörünü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar, semt pazarlarını kurarak Ankara-İstanbul başta olmak üzere bugün itibariyle ucuz ürünü satmaya başladık.
— Sebze-meyveyle kalmayacağız, temizlik malzemelerine de gireceğiz, yükselen fiyatlarla ilgili oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz.
EN BÜYÜK TEFECİ IMF İLE İLK CHP ANLAŞTI'
— Bu ülkeyi senelerce IMF kapılarında CHP süründürdü. En büyük tefeci IMF ile ilk anlaşmayı CHP yapmıştır. Türkiye'yi IMF cenderesinden kim kurtarmıştır? Biz kurtardık biz!.
- İktidara geldiğimizde IMF'ye olan borç 23.5 milyar dolardı. Ve bunu biz kucağımızda bulduk. Hem dünyanın en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik hem borcumuzu ödedik. IMF defterini kapattık. Biz buyuz. Şu anda bizim IMF ile herhangi bir işimiz yok. Onlar bizden borç istiyorlar.
— İş Bankası'nın yüzde 28.5 gibi CHP ortağıdır. Biz oradan para almıyoruz ki diyor. O üyelerin ne yapıyor belli değil. Onu da Gazi'ye uygun olarak atacağız adımları, bu hisseyi er ya da geç Hazine'ye devredeceğiz.