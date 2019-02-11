'Erdoğan A.Ş.' sebze-meyve ile kalmayacak: Temizlik malzemeleri işine de gireceğiz!

Erdoğan, Ankara Keçiören'de toplu açılış töreninde konuştu.







Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







— Semt pazarı dedik, niye? Son günlerde malum Türkiye'de bir oyun oynanmaya başlandı. Patlıcan, domates, patates, salatalık. Fiyatları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. Bu teröre karşı nasıl Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te nasıl inlerine girdiysek, bu sebze-meyve gıda terörünü estirenlere de belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satışlar, semt pazarlarını kurarak Ankara-İstanbul başta olmak üzere bugün itibariyle ucuz ürünü satmaya başladık.





— Sebze-meyveyle kalmayacağız, temizlik malzemelerine de gireceğiz, yükselen fiyatlarla ilgili oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz.



