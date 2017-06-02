Erdoğan artık ona dava açamayacak

Almanya, Türkiye ile kriz çıkaran yasayı kaldırdı





Söz konusu madde, yabancı devlet adamlarına hakareti düzenliyor ve üç yıla kadar bir cezayı öngörüyordu.







Federal Parlamento, imparatorluk zamanından kalma yasanın 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere kaldırılmasını dün gece oybirliği ile kabul etti.





Alman komedyen Jan Böhmermann’ın kamu kanalı ZDF’de yayınlanan programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan küfürlü şiirle gündeme gelmişti. 103’üncü maddeye istinaden savcıların soruşturma başlatabilmesi için hükümetin onayı gerekiyordu.





Türkiye, Almanya’dan Böhmermann’ın 103’ncü madde kapsamında yargılanması için izin vermesini istemiş, konu Almanya’da büyük tartışmalara neden olmuştu. Soruşturma izni veren Merkel, yasanın 1 Ocak 2018 yılından geçerli olmak üzere kaldırılacağını açıklamıştı.





Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas daha önce yaptığı bir açıklamada, Majesteye hakaret tabirinin uzun süredir geride kalan bir çağa dayandığını ve Almanya’nın günümüzdeki ceza hukukuna uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. “Düzenleme eski ve gereksiz” diyen Maas “Devlet başkanlarına hakaretin suç teşkil etmeye devam edeceğini, ancak başka insanlardan farklı olarak az ya da çok ceza gerektirecek bir suç sayılmayacağını” vurgulamıştı.