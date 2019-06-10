Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan anketleri görünce miting planlarını mı erteledi? /10 Haziran 2019 13:15

Erdoğan anketleri görünce miting planlarını mı erteledi?

AKP 31 Mart seçimlerinde yaşadığı yenilgiden farklı dersler çıkarmış . 23 Haziran seçimlerinde Erdoğan'nın fazla tartışmanın önüne geçmeye çalışıyor. AKP'ye göre Bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak. Kaybederse yine o kaybedecek.”

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Yüksek Seçim Kurulu’nun Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal etmesinin ardından yenilecek seçime iki hafta kaldı.


Saray'ın adayı Binali Yıldırım ile seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu, bayramda da ara vermeden seçim çalışmalarını sürdürdü. Belediye seçiminde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın adayları Yıldırım’dan daha fazla ön plana çıkması ve anketlerden gelen sonuçlar, AKP'yi yeni bir strateji hazırlamaya itti.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "İstanbul seçimlerine dair son kulisler" başlıklı yazısında, Erdoğan’ın 39 ilçede miting planından şimdilik askıda olduğunu yazdı.

Acet’in yazısı şu şekilde:

23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için görevlendirilen AK Parti’nin önde gelen isimlerinden biri, partisinin seçim stratejisinin ana eksenini yansıtan şu ifadeleri kullanıyor:

“Hareket noktamız şu şekilde: Bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak. Kaybederse yine o kaybedecek.”

Bu kararın arka planına tekabül eden çıkış noktasını, yine aynı ismin sözleri üzerinden aktaralım:

“CHP, İstanbul seçimlerini Cumhurbaşkanımız ile bir yarışa dönüştürmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan’a kaybettirme üzerine bir strateji izliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.”

Araya girip sordum:

“Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan topa girmeyecek mi? Mesela 39 ilçede tek tek miting yapacağı söyleniyor” diye.

“Bizden böyle bir açıklama duydunuz mu?” diye mukabelede bulundu muhatabım.

Bu ifadelerden en azından şimdilik miting planının rafta tutulduğu anlaşılıyor.

Bir aylık fotoğrafa baktığımızda da yine sadece Binali Yıldırım üzerinden yürütülen bir kampanya ile karşı karşıya olduğumuz görülebiliyor.
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