Erdoğan, anayasa değişikliğini geri gönderebilir





Hürriyet gazetesi yazarı Murat Yetkin, bugünkü köşesinde Meclis'ten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geçmesi 12 gün süren, 4 gündür de Cumhurbaşkanlığı'nda bekletilen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili kulislerde konuşulan çarpıçı bilgileri paylaştı. Yetkin, "Düşük de olsa, Erdoğan’ın anayasa değişikliğinin en çok tartışılan bir iki maddesini Meclis’e geri gönderip, ortamı yumuşatma, evet cephesini genişletme hamlesi yapma ihtimali bulunduğu konuşuluyor. Bu maddeler arasında Meclis’i fesih yetkisi, yüksek yargı atamaları, Meclis’i by-pass edecek nitelikte kararname çıkarma yetkisi ve 18 yaşa seçilme hakkı gibi maddelerin de bulunabileceği ifade ediliyor" diye yazdı.







Hürriyet gazetesi yazarı Murat Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:





Durmadan anket yaptırmanın yanı sıra, Erdoğan’ın şu sıralar toplumun değişik kesimlerinden isimlerle görüşüp anayasa değişikliği konusunda danışmanlarının, bakanların kendisine söylemediği, söylemekten çekindiği konuları dinlediği, not aldığı pek bilinmiyor.





Düşük de olsa, Erdoğan’ın anayasa değişikliğinin en çok tartışılan bir iki maddesini Meclis’e geri gönderip, ortamı yumuşatma, evet cephesini genişletme hamlesi yapma ihtimali bulunduğu konuşuluyor. Bu maddeler arasında Meclis’i fesih yetkisi, yüksek yargı atamaları, Meclis’i by-pass edecek nitelikte kararname çıkarma yetkisi ve 18 yaşa seçilme hakkı gibi maddelerin de bulunabileceği ifade ediliyor.





Her şey evet için; çünkü artık iş cumhurbaşkanı yetkilerinden çıkıp neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan için güven oylamasına dönüşmek üzere.





Tabii bir yandan da evet çıktığında yapılacakların hazırlıkları devam ediyor.





İki önemli adım var: Kabine değişikliği ve AK Parti Genel Kurulu.





Öyle anlaşılıyor ki, referandumun sonucu ne olursa olsun, bu ikisi de kaçınılmaz olabilir.





“Evet” çıkarsa, zaten bir olağanüstü genel kurulla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden genel başkan seçilmesi gündeme gelecek.





“Evet” çıkarsa, zaten MHP takviyeli bir AK Parti iktidarının kabinesi ufukta görünüyor.





“Hayır” çıkarsa, zaten birilerinin bunun hesabını vermesi gerekecek, değil mi?





Tahmin edin bakalım kim olacak o birileri…