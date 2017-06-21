Erdoğan Almanya'da kendisi hakkında yazılan şiiri yasaklatmak istiyor





Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Kaplan Erdoğan'ın şiiri yasaklatmak istediği söyledi







Kaplan'ın açıklaması şöyle.. Benim ve müvekkilimin arzusu, bu sözde şiirin tamamen yasaklanması. Ve bir daha böyle onur kırıcı şeylerin şiir adı altında yayınlanmaması. Aslında davanın asıl unsuru Alman Anayasasının iki maddesi. Birincisi, ilk madde. İnsan onurunun dokunulmazlığı. Alman Anayasası insan onuruna saldırılamayacağını ilk madde yapmış. Bu çok önemli. İşte biz bu maddeye dayanarak, müvekkilimin hakkını muhafaza ediyoruz. Diğer maddesi ise beşinci madde. Bu madde de düşünce, sanat, ifade özgürlüğünü koruyor. Böhmermann da bunun arkasına gizleniyor. Şimdi biz soruyoruz. İnsan onuru, haysiyeti mi daha öncelikli, sanat ve fikir özgürlüğü mü? Anayasamız açıkça birinci maddesi yapmış onuru. Yargıçların da bunu bu şekilde göreceğini ve ikinci mahkemeyi de kazanacağımızı düşünüyorum.

Alman komedyen Jan Böhmermann ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki hakaret davasında geçtiğimiz aylarda avukat değişikliği gerçekleşti. Referandum öncesinde AKP'li siyasetçilere etkinlik izni verilmemesi üzerine Almanya'ya "Nazi" suçlamasında bulunan Erdoğan'ın Alman avukatı Michael Hubertus von Sprenger, Mayıs ayında davadan çekildi. Davayı Köln'den Türk kökenli avukat Mustafa Kaplan üstlendi.