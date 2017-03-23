Samanyolu Haber /Dünya / 'Erdoğan Almanları kaybedeceğini anladı' /23 Mart 2017 00:46

'Erdoğan Almanları kaybedeceğini anladı'

Alman basınındaki yorumlarda Türk siyasetçilerin Almanya’da referandum etkinliklerine katılmaktan vazgeçmesi olumlu karşılandı

GÜNÜN ÖZETİ

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesindeki yorumda, Türk siyasetçilerin Almanya'da katılacağı referandum etkinliklerinin iptal edilmesi ele alınıyor.
"Erdoğan, referandumda iktidarını genişletebilecek çoğunluğa ulaşmak için krizin tırmanmasını istiyordu. Krizi tırmandırdı. Krizi tırmandırmakla mutlaka bir çok şeye ulaştı. Ancak bir yandan da iyi niyetli Almanları gerçekten kaybedeceğini de anladı. Üstelik uzun bir süre için. Almanlar ona bunu resmi ve gayri resmi olarak  açık bir şekilde dile getirdi. Kimbilir belki eski dostu Gerhard Schröder bile söylemiştir. Almanya'nın onayı olmadan bu ülkede yaşayan Türklerin seçime gitme şansı olmadığı yönündeki işaretin de belki etkisi olmuştur. Bunun yanı sıra Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin itidal ricaları da işe yaramış olabilir. Belli ki Erdoğan söylenenleri dikkatle dinliyor. Bu da kuşkusuz bir ilerleme.”
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