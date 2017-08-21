Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan AKP'den memnun değil /21 Ağustos 2017 08:30

Erdoğan AKP'den memnun değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanlık koltuğuna oturduğu AKP’deki ‘sinerji’den memnun olmadığı öğrenildi.

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Kulis haberine göre Erdoğan, partisinin il danışma kurulları toplantılarına katılarak teşkilatları denetim çalışmalarına hız verdi.


Parti kulislerinde, Erdoğan’ın genel başkan olmasının partide büyük bir enerji yarattığı ancak MKYK, MYK ve kabinede yapılan değişikliklerin tabanda karşılık bulmadığı konuşuluyor.

Erdoğan’ın da bu durumdan rahatsız olduğu kaydedilirken, kapalı toplantılarda sık sık parti yöneticilerine “Eski ruh ve heyecan yok” diyerek uyarıda bulunduğu, parti teşkilatının daha çok çalışması talimatı verdiğine dikkat çekiliyor.

Cumhurbaşkanının 2019’daki seçimlere partiyi hazırlamak için ilçe ve il teşkilatlarının yüzde 50’sinin değiştireceği, bir sonraki aşamanın da büyük kongrede MKYK ve ardından da MYK’de değişim olacağı kaydediliyor.

Erdoğan’ın, büyük kongre sonrasında kabinede büyük bir değişiklik yapabileceği de belirtiliyor. Referandumda başarısızlık sergileyen çok sayıda belediye başkanı olduğunu düşünen Erdoğan’ın, yerel seçimlerde belediye başkanlarının yarısına yakınını değiştirebileceği konuşuluyor.
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