Erdoğan AKP'de vitrini yeniliyor. 50 kişilik MKYK için kurmaylarından isim istedi





Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir çıkış yaparak, 50 kişilik MKYK için kurmaylarından isim istedi" ifadesine yer verildi









"AKP vitrini yenileniyor" başlığıyla yayımlanan haber, şöyle devam etti:

"AKP kurmayları, Erdoğan'ın bu talebini 'Belli ki parti yönetiminde büyük değişiklikler yapılacak ve bunu da tek başına yapmak istemiyor. Sorumluluğu parti yönetimine de dağıtıyor' şeklinde değerlendirdi."





AKP SÖZCÜSÜ, 'YENİ ARKADAŞLARA ALAN AÇILACAK' DEMİŞTİ





AKP Sözcüsü Mahir Ünal da, gelecek kongrede genel merkeze ilişkin bir yenilenme olacağını ifade etmişti. Ünal, "AK Parti yeni arkadaşlara yeni alan açacak" demiş