Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan AKP'de vitrini yeniliyor. 50 kişilik MKYK için kurmaylarından isim istedi /26 Temmuz 2018 13:57

Erdoğan AKP'de vitrini yeniliyor. 50 kişilik MKYK için kurmaylarından isim istedi

AKP'nin 18 Ağustos'ta yapacağı altıncı olağan kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) büyük ölçüde değiştirileceği iddia edildi.

SHABER3.COM



Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir çıkış yaparak, 50 kişilik MKYK için kurmaylarından isim istedi" ifadesine yer verildi


"AKP vitrini yenileniyor" başlığıyla yayımlanan haber, şöyle devam etti:
"AKP kurmayları, Erdoğan'ın bu talebini 'Belli ki parti yönetiminde büyük değişiklikler yapılacak ve bunu da tek başına yapmak istemiyor. Sorumluluğu parti yönetimine de dağıtıyor' şeklinde değerlendirdi."

AKP SÖZCÜSÜ, 'YENİ ARKADAŞLARA ALAN AÇILACAK' DEMİŞTİ

AKP  Sözcüsü Mahir Ünal da, gelecek kongrede genel merkeze ilişkin bir yenilenme olacağını ifade etmişti. Ünal, "AK Parti yeni arkadaşlara yeni alan açacak" demiş
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan AKP'de vitrini yeniliyor. 50 kişilik MKYK için... Sonraki Haber >>

İlk önce otelin duvarı çökmüş

İlk önce otelin duvarı çökmüş

Başkalarında kusur arayan insan...

Başkalarında kusur arayan insan...

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

İsveçli genç THY uçağını durdurdu, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi

'Kanlı Meriç' türküsü

'Kanlı Meriç' türküsü

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

İşte gerçek keramet

İşte gerçek keramet

İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:32