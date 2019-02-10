Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: AKM'ye teröristlerin resmini astılar /10 Şubat 2019 15:12

Erdoğan: AKM'ye teröristlerin resmini astılar

AKM'nin temel atma törenine katılan Erdoğan, 'AKM'ye teröristlerin resimlerini astılar' dedi.

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Tayyip Erdoğan, temel atma töreninde konuştuğu AKM için "Jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacak" dedi. Erdoğan, Gezi olayları sırasında AKM'ye asılan pankartlar için de "AKM'ye teröristlerin resimlerini astılar" dedi.

Gezi eylemleri sırasında AKM'ye asılan pankartlarda Atatürk'ün fotoğrafı da vardı, Deniz Gezmiş'in de...

Kitap ve süreli yayınlardaki KDV'nin yayıncı ve satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğini söyleyen Erdoğan, "Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak" dedi.

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