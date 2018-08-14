ABD''li elektronik ürünlerine boykota çağırdı

AKP Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız" dedi.











Erdoğan kendisi için Apple tarafından üretilen özel iPhone telefon ve Mac bilgisayardan vazgeçecek mi?











Erdoğan’ın basına yansıyan fotoğraflarında dikkat çeken iki nokta var Bunlardan birincisi elindeki telefon ikincisi kullandığı bilgisayar . Bunların ikisi de Erdoğan'ın boykot ettiği Apple ürünü olması . Şimdi merak edilen Erdoğan’ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu olan Mac bilgisayardan ve özel donanımlı iPhone'dan vazgeçecek mi? Bir de kendi kullandığı ve devletin kullandığı bilgisayarlarda başta Microsoft olmak üzere Amerikan yazılımı kullanılıyor onlardan da vazgeçecek mi?