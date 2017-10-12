Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan’a bir cevap da Rusya’dan /12 Ekim 2017 17:01

Erdoğan’a bir cevap da Rusya’dan

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım'a ilişkin açıklamaları ile ilgili soruya “Kırım hakkında yapılan tanıma veya tanımama açıklamaları Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmez” cevabını verdi.

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Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında kendisine sorulan 'Türkiye Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımıyor. Suriye’de işbirliğiniz etkilenecek mi?” sorusuna “Kırım hakkında yapılan tanıma veya tanımama açıklamaları Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmez” cevabını verdi .

9 Ekim'de Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştiren  Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında, Kırım konusunda kaçamak cevap vermiş sadece Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söylemişti... ,
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