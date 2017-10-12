Erdoğan’a bir cevap da Rusya’dan

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında kendisine sorulan 'Türkiye Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımıyor. Suriye’de işbirliğiniz etkilenecek mi?” sorusuna “Kırım hakkında yapılan tanıma veya tanımama açıklamaları Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğu gerçeğini değiştirmez” cevabını verdi .





9 Ekim'de Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında, Kırım konusunda kaçamak cevap vermiş sadece Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini söylemişti... ,

