Erdoğan 4 yıl aradan sonra Almanya'ya gelecek

Alman Bild gazetesi, Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Gazete, muhtemelen Eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı.







'2014'TEN BERİ İLK RESMİ ZİYARET'





Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Bild, söz konusu ziyaretin Erdoğan'ın 2014 yılından bu yana Almanya'ya gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacağını hatırlattı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir ikili görüşme gerçekleştirmişti. Alman haber ajansı dpa, görüşmeye ilişkin haberinde Erdoğan'ın en geç sonbaharda Almanya'yı ziyaret etmek istediğini bildirmişti.





Ankara — Berlin ilişkileri, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan OHAL uygulaması ve gazeteci Deniz Yücel ile insan hakları aktivisti Peter Steudtner dâhil bazı Alman vatandaşlarının tutuklulukları nedeniyle gerilmişti.





İki ülke arasındaki tansiyon, Steudtner'in Ekim 2017'deki tahliyesinin ardından Yücel'in de Şubat ayında serbest bırakılmasıyla düşmüştü.