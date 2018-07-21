Erdoğan 13 Bakan yardımcısı atadı: Aralarında sürpriz isimler var









Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı.Eski güreşçi Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığına atandı. Aile Bakanı Fatma Betül Sayan’ın kardeşi BTK Başkanı Fatih Sayan ise Ulaştırma Bakan yardımcısı oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, müsteşar ve müsteşar yardımcıları bakan yardımcısı yapıldı. Siyasette atama kariyeri Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğü görevinden sonra yükselen Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Haluk Dursun, Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.









AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı. Bakanlıkların bakan yardımcılığı görevlerine atanan isimler şu şekilde;





Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı





Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı





Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı





Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı





Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı





Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı





Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı





Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı





Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı





Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı.