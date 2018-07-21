Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 13 Bakan yardımcısı atadı: Aralarında sürpriz isimler var /21 Temmuz 2018 09:47

Erdoğan 13 Bakan yardımcısı atadı: Aralarında sürpriz isimler var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yedek kabinesi ‘Bakan yardımcıları’ belli oldu; Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tartışmalı ismi Fatma Betül Sayan’ın kardeşi Fatih Sayan ile Hamza Yerlikaya’nın da aralarında yer aldığı isimler bakan yardımcılığına atandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı.Eski güreşçi Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığına atandı.  Aile Bakanı Fatma Betül Sayan’ın kardeşi BTK Başkanı  Fatih Sayan ise Ulaştırma Bakan yardımcısı oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, müsteşar ve müsteşar yardımcıları bakan yardımcısı yapıldı. Siyasette atama kariyeri Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğü görevinden sonra yükselen Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Haluk Dursun, Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.


 
AKP’li Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı. Bakanlıkların bakan yardımcılığı görevlerine atanan isimler şu şekilde;

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı.
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