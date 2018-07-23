Samanyolu Haber /Gündem / Erbil'de valilik binasında silah sesleri /23 Temmuz 2018 12:33

Erbil'de valilik binasında silah sesleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de, valilik binasını basan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, bina içerisinde devam ediyor.

Erbil'de valilik binasında silah sesleri


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.

Ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girerek etrafa ateş açtığını ve valilik binasını koruyan bir polis yaralandığını belirtti.

Öte yandan valilik içerisinde gizlenen saldırganların, valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

Erbil Valiliğini basan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, bina içerisinde devam ediyor.
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