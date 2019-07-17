[FLAŞ] Erbil'de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat ile 2 Iraklı hayatını kaybetti

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI











Reuters’a konuşan kaynaklar en az üç Türk diplomatın hayatını kaybettiğini belirtirken, kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada bir Türk diplomatın şehit düştüğü belirtildi.





Yapılan açıklamada iki Iraklının da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Türkiye’nin Erbil Konsolosluğu’nda görevli diplomatlara restoranda silahlı saldırı düzenlendi.Bölgeden edinilen bilgiye göre öğle yemeği için Erbil’in en korunaklı ve lüks semtinde bir restorana gelen Türk diplomatları girdikleri caddede bir aracın takip ettiği tespit edildi.Diplomatların yemek için girdikleri restoranda masaya oturmalarının ardından iki kişi oldukları belirtilen saldırganların susturuculu silahlarla saldırı gerçekleştirdikleri ve masada oturan bir diplomatın hayatını kaybettiği öğrenildi.