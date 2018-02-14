Erbil, Vasat lideri Şahmerdan Sarı'yı Türkiye'ye iade etti

'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kırmızı bültenle aranırken Irak'ta yakalanan Vasat cemaati lideri Şahmerdan Sarı, iade kararının ardından Irak'ın Erbil kentinden İstanbul'a getirildi.
Geceyi Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde geçiren Sarı sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Sarı, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2011 yılında 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, kararın açıklandığı tarihte Türkiye'de olmaması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Irak'ta yakalanan Sarı, yaklaşık 3.5 yıldır bu ülkede cezaevinde tutuluyordu.