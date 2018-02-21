Samanyolu Haber /Gündem / Erbakan'ın yeğeni AKP ve CHP'den sonra İYİ Parti'de /21 Şubat 2018 19:40

Erbakan'ın yeğeni AKP ve CHP'den sonra İYİ Parti'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, danışmanlık görevine bir ismi daha atadı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı gibi görevlerde bulunmuş Sabri Erbakan, Akşener'in danışmanı oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir ismi daha danışmanlık görevine getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunan ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yeğeni olan Sabri Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı olarak atandı.

Erbakan İYİ Parti'de hazine, dış ticaret ve bayındırlık konularında Akşener'in danışmanı olarak görev yapacak. Sabri Erbakan, 2007de AKP İzmir Milletvekili aday adayı olmuş, daha sonra 2010'da Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Hareketi'ne katılmıştı. Erbakan ayrıca, 2013'te CHP'den İstanbul Fatih Belediye Başkanı adayı olmuştu.

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