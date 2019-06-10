Samanyolu Haber /Politika / Erbakan'ın oğlu: Millet '17 yıldır hiç iyi şey yapılmadı' diyen muhalefet partilerinden bıktı /10 Haziran 2019 11:14

Erbakan'ın oğlu: Millet '17 yıldır hiç iyi şey yapılmadı' diyen muhalefet partilerinden bıktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan muhalefet partilerini eleştirdi.

‘YERİNE DAHA KÖTÜSÜ GELECEK OLSA BİLE BU MEVCUT İKTİDARDAN KURTULALIM’

Erbakan, "Milletimiz muhalefetten neden şikayetçi? Yıllardan beri muhalefet ediyorlar. Tek amaçları var; 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, yeter ki bu iktidar gitsin. Yerine daha kötüsü gelecek olsa bile yeter ki bu mevcut iktidardan kurtulalım'. Bu kin, haset, hırs siyasetiyle intikam siyasetiyle kişisel hesap siyasetiyle millete faydalı olunmaz. Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan bir muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" diye konuştu.
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