Epilepsi hastasıyım, ölebilirim

Demokrat Yargı Derneği'nde genel sekreterlik görevini de ifa eden Yargıtay tetkik hâkimi Defne Bülbül, Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) 2019 yılı adli ve idari kararnamesi ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine tayin edildi.





20 yıllık hâkim Bülbül, epilepsi hastası olduğunu, sağlık gerekçesinden ötürü bir önceki görev yerinden Ankara'ya geldiğini, şimdi ise raporları gözardı edilerek Erzurum'a gönderildiğini söyledi.





BÜLBÜL: AİLE DESTEĞİNE İHTİYACIM VAR





BirGün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan Bülbül, "Epilepsi hastasıyım, geçmişte beyin kanaması geçirdim. Ağır nöbetler geçiriyorum. Bekâr olduğum için aile desteğine ihtiyacım var. Hastalığım sebebiyle yalnız yaşayamam." dedi.





Yargıtay'da tetkik hâkimi olarak görev yapan Defne Bülbül sağlık raporlarının dikkate alınmadığını söyledi.





"ANKARA'DA GÖREV YAPABİLİRİM"





"Annem ve babam 70 yaşın üstünde insanlar, Erzurum’a gelemezler." diyen Bülbül, "Eski görev yerimde kalabilir veya Ankara’da başka bir göreve atanabilirim. Birinci sınıfım, hiçbir soruşturmam veya başka cezam yok." dedi.





Demokrat Yargı Derneği de Bülbül’ün yeniden Ankara'da görevlendirilmesi için HSK'ya çağrıda bulundu.