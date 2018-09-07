Samanyolu Haber /Gündem / Ensar'dan muhacire: Üç gün içinde şehri terk edin /07 Eylül 2018 11:06

Ensar'dan muhacire: Üç gün içinde şehri terk edin

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kentte Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılarla ilgili konuştu ve Suriyelilere mahalleden gitmeleri için üç gün verdiklerini söyledi.

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Suriye'den gelen göçmenler için sık sık ensar-muhacir edebiyatının yapıldığı Türkiye'de akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı.

Elazığ'da, dün bir esnafın Suriyeliler tarafından darp edilmesi üzerine tekrar toplanan mahalle sakinlerini Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz dağılmaları konusunda ikna etti.

İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım'ın Suriyeli bir grup tarafından darbedilmesini protesto etmek isteyen mahalle sakinleri akşam caddede tekrar toplandı.

Bunun üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, mahalle sakinleri ile caddedeki bir kıraathanede görüştü.

Mahalleliyi yaşanan gerginliğe son vermeleri konusunda ikna etmeye çalışan Yanılmaz, yaptığı konuşmada, ülkelerindeki iç savaştan dolayı yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Suriyelilere insanlık gereği ülke olarak kucak açtıklarını belirtti.

"GİTMESİ GEREKENLER GİDECEK"

Evrensel’in haberine göre, Suriyelilere dükkanlarını kapatmaları ve mahalleden gitmeleri için üç gün verdiklerini söyleyen Yanılmaz, “Belediye olarak hiçbir Suriyeliye çalışma izni vermedik, vermeyeceğiz. Gitmesi gerekenler de gidecek. Kimsenin huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yanılmaz'ın konuşmasının ardından ikna olan mahalle sakinleri caddeyi boşalttı.

Zaman zaman sokak aralarında yaşanan gerginliğe ise çevik kuvvet polisleri müdahale ederek vatandaşları sokak aralarında toplanmamaları konusunda uyardı.

SURİYELİLERİN KENTTEN AYRILMASI İSTENMİŞTİ

Elazığ'da, dün Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım, kavga eden Suriyelileri ayırmak istemiş, bunun üzerine Yıldırım ile Suriyeliler arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Yıldırım'ın Suriyeliler tarafından darbedilmesi üzerine olayı gören mahalleli, Suriyelilere müdahale etmiş, gittikçe kalabalıklaşan mahalleli caddeyi trafiğe kapatarak taşkınlık yaptıkları öne sürülen Suriyelilerin kentten ayrılmasını istemişti.

 Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, vatandaşları sakinleştirmeye çalışmıştı.
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