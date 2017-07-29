Samanyolu Haber /Gündem / Ensar Vakfı'na 5 yıl sürecek müthiş kıyak! /29 Temmuz 2017 14:22

Ensar Vakfı'na 5 yıl sürecek müthiş kıyak!

Yurtlarında kalan çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarıyla bir kaç kez gündeme gelen Ensar Vakfı, MEB'in kanatları altına alındı. Vakıfla 5 yıllık protokol imzalayan MEB, vakfın personeline ücret ödeyecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ensar Vakfı ile 5 yıl geçerli olmak üzere "çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair işbirliği" yaptı.

Buna göre Ensar Vakfı sanatsal, sportif, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi desteklemeye yönelik eğitim, seminer, proje, gezi, kitap okuma, yarışma, kamp, yaz okulu gibi etkinlikler düzenleyebilecek.

Protokolde MEB yükümlükleri arasında “Protokol kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili vakıfla ortaklaşa belirlenen kulüplerin ortaöğretim kurumlarında kurulmasına imkân tanır” maddesi yer aldı.

Bakanlık ayrıca düzenlenecek etkinlikler konusunda vakıfla koordineli çalışacak.

ÜCRETLERİ BAKANLIK TARAFINDAN ÖDENECEK, ENSAR VAKFI'NA PARA YAĞACAK

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Ensar Vakfı ile imzaladığı 3 yıllık protokole göre ise bu kapsamda açılacak kurslarda vakıf personeli olan eğiticilere, ihtiyaç duyulduğunda kendi bünyesinde bulunan öğretmenlere, uzmanlara veya usta öğreticilere görev verilmesini sağlayacak ve ücretlerini ödeyecek.

İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri de yapılan işlemlerin mevzuatlara göre yürütülmesini, denetlenmesini sağlayacak.

Ensar Vakfı, geçtiğimiz yıl vakıf ve KAİMDER’e bağlı yurtlarda kalan 10 çocuğa tecavüz edildiği gerçeğiyle gündeme gelmiş, vakfın Çorum ve Bitlis'te de cinsel istismar suçlarına karıştığı ortaya çıkmıştı.
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