Samanyolu Haber /Gündem / Enis Berberoğlu Davası'nda flaş karar /09 Ekim 2017 16:55

Enis Berberoğlu Davası'nda flaş karar

Bölge istinaf mahkemesi CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mahkumiyet kararını bozdu. Dosya yeniden incelenmek üzere 14. Ağır Ceza'ya gönderildi. Berberoğlu'nun tutukluluk hali devam edecek.

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Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak 

MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla yargılanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, yeniden yargılanacak. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan Enis Berberoğlu’nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde buldu. 2. Ceza Dairesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının bozulmasına karar verdi. Berberoğlu tutuklu olarak yeniden yargılanacak. Kararda, “Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ifşa öncesinde temin etme” suçu yönünden değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

Mahkeme kararında şu ifadeleri kullandı:

“Kanuna aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiilerinin istinaf nedenleri bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan CMK’nın 280/1-b ve 289/1-g maddeleri uyarınca diğer yönleri incelenmeksizin CMK’ nın 272/1. maddesi gereği re’sen de istinaf yasa yoluna tabi olan hükmün öncelikle bu sebeplerden dolayı bozulmasına,
Atılı suçtaki kanunda öngörülen ceza miktarı ile Yerel Mahkemece sanığa verilen ceza miktarına göre kaçma şüphesinin görülmesi, mevcut delil durumu, tutuklulukta kaldığı süre karşısında, adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı değerlendirilerek CMK’nın 100/1, 104/3. maddeleri gereğince tutukluluk halinin devamına…”

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırlarının durdurulması olayıyla ilgili “gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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