Samanyolu Haber /Dünya / Engelli çocuğu olan annelere hakaret eden Başbakan yardımcısı istifa etti /17 Kasım 2018 01:59

Engelli çocuğu olan annelere hakaret eden Başbakan yardımcısı istifa etti

Bulgaristan'da yapılan zamlar nedeniyle hükümet aleyhine protestolar devam ederken, engelli çocukların ailelerine yönelik sözleri nedeniyle sert tepkiler gösterilen Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, istifa etti. Başbakan Boyko Borisov ise görevi bırakmayacağını açıkladı.

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Bulgaristan'da son günlerde hayat pahalılığı, yoksulluk ve yapılan zamlar nedeniyle Başbakan Boyko Borisov başkanlığında hükümet aleyhine ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenerek, hükümetin istifası isteniyor.

ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNE HAKARET EDEN BAŞBAKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov ise parlamento önünde, engelli çocuklarına daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik, "Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağıran kadınlar" açıklaması yapmıştı. Engelli aileler ile vatandaşların hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov, "Bağırıp, çağıran kadınlar, toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın" demesi ise büyük tepki çekti.

Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, bu akşam, "Hükümette daha fazla gerginliğe yol açmak istemiyorum. Toplumda gerilime sebep olmak da istemiyorum" diyerek istifasını sundu. İstifa kararının şahsi olduğunu söyleyen Simeonov, hükümetin otoritesini zedeleyen bir medya kampanyasının söz konusu olduğunu öne sürdü. Simeonov'un istifası Başbakan Borisov tarafından kabul edildi.

BORİSOV: GÖREVİ BIRAKMAYACAĞIM

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, protestolara rağmen hükümet olarak görevi bırakmayacaklarını açıkladı. Ülkede bir televizyon kanalındaki programa katılan Başbakan Borisov, ülke genelinde yoksulluğa karşı başlatılan ve binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerine değerlendirdi ve daha önce Başbakanlık koltuğunu iki defa bıraktığını ancak şimdi bunun için bir neden olmadığını söyledi.

Başbakan Borisov'un kurmuş olduğu birinci hükümet 2013 Şubat ayında yüksek elektrik fiyatlarına karşı ayaklanan insanların protestoları sonucu istifasını sunmuştu.
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