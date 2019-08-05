Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyonda temmuz şoku /05 Ağustos 2019 10:11

Enflasyonda temmuz şoku

23 Haziran'da İstanbul'da tekrar edilen seçimden sonra yapılan zamların etkisi ile tüketici fiyatları (TÜFE) temmuzda yeniden yükselişe geçti. TÜFE aylık yüzde 1,36, yıllık yüzde 16,65 arttı. Elektrik ve akaryakıt zamları enflasyonun ateşini yükseltti. Mobilyadan tatil fiyatlarına kadar hemen her kalemde fiyatlar çift haneli arttı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Hükümetin peş peşe yaptığı zamların etkisi ile enflasyon yeniden yükselişe geçti. Tüketici fiyatları endeksi(TÜFE) 2019 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı. 

TÜFE'deki artış bir önceki yılın aralık ayına kıyasla yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 olarak tahakkuk etti.

AKARYAKIT ZAMLARI REKOR KIRDI

Aylık en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültürde yüzde 1,60 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu

Gıda ve alkolsüz içecekler de yüzde 1,11 düştü.

EV EŞYASINA YÜZDE 25,41 ZAM

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ev eşyası yüzde 25,41, lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,07 artış gerçekleşti.

264 MADDENİN FİYATI ARTTI

Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR

Temmuzda yüzde 29,18 artış ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar zam rekoru kırdı. Fiyatı en çok artan kalemlerde 2'nci sırada yüzde 15'lik zamla elektrik ücreti yer aldı. Elektrik ücretini yüzde 12,74 artışla genç odası takımı takip etti.

FİYATI EN ÇOK ARTAN KALEMLER:

Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar: Yüzde 29,18
Elektrik ücreti: Yüzde 15
Genç odası takımı: Yüzde 12,74
Yemek odası takımı: Yüzde 12,43
Yatak (Tek kişilik): Yüzde 12,04
Bira: Yüzde 11,81
Toz şeker: Yüzde 11,67
Oturma odası takımı: Yüzde 11,41
Otomobil (Benzinli): Yüzde 10,88
Otomobil (Dizel): Yüzde 10,55

ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 21,66 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2019 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 azaldı. 

Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,02 artan Yİ-ÜFE geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,66 arttı. ÜFE'de on iki aylık artış  yüzde 32,34.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enflasyonda temmuz şoku Sonraki Haber >>

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Ekrem İmamoğlu'nun Egemen Bağış şaşkınlığı!

Ekrem İmamoğlu'nun Egemen Bağış şaşkınlığı!

Yolu açın, Binali Yıldırım geliyor...

Yolu açın, Binali Yıldırım geliyor...

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

THY uçağında tekme tokat kavga

THY uçağında tekme tokat kavga
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:29