Enflasyonda temmuz şoku

SAMANYOLUHABER- Hükümetin peş peşe yaptığı zamların etkisi ile enflasyon yeniden yükselişe geçti. Tüketici fiyatları endeksi(TÜFE) 2019 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı.





TÜFE'deki artış bir önceki yılın aralık ayına kıyasla yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 olarak tahakkuk etti.







AKARYAKIT ZAMLARI REKOR KIRDI





Aylık en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırma grubunda oldu





Ana harcama grupları itibarıyla ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültürde yüzde 1,60 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış gerçekleşti.





Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu





Gıda ve alkolsüz içecekler de yüzde 1,11 düştü.





EV EŞYASINA YÜZDE 25,41 ZAM





TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ev eşyası yüzde 25,41, lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.







İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,07 artış gerçekleşti.







264 MADDENİN FİYATI ARTTI





Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.





ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR





Temmuzda yüzde 29,18 artış ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar zam rekoru kırdı. Fiyatı en çok artan kalemlerde 2'nci sırada yüzde 15'lik zamla elektrik ücreti yer aldı. Elektrik ücretini yüzde 12,74 artışla genç odası takımı takip etti.





FİYATI EN ÇOK ARTAN KALEMLER:





Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar: Yüzde 29,18

Elektrik ücreti: Yüzde 15

Genç odası takımı: Yüzde 12,74

Yemek odası takımı: Yüzde 12,43

Yatak (Tek kişilik): Yüzde 12,04

Bira: Yüzde 11,81

Toz şeker: Yüzde 11,67

Oturma odası takımı: Yüzde 11,41

Otomobil (Benzinli): Yüzde 10,88

Otomobil (Dizel): Yüzde 10,55



