Enflasyon'da küçük bir düşüş akıllara o ismi getirdi

Kasım ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE), önceki aya göre yüzde 1.44 düşmesi, yıllıkta da artışın yüzde 21.6’ya gerilemesi sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, verilerin enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini gösterdiğini söyledi.





Bu açıklama, Albayrak’ın önceki yorumlarını ve Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) enflasyon rakamlarını oluşturan birimin başındaki Başkan Yardımcısı Enver Taştı’nın görevden alınmasıyla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi:





* Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 13 Eylül’de yaptığı açıklamada ekonomide önceliğin enflasyon ve faizle mücadele olduğunu belirterek “Ekimden itibaren enflasyon düşüşe geçecek" demişti.





* Ancak 3 Ekim’de açıklanan eylül enflasyonu aylıkta yüzde 6.30 artarken, yıllıkta yüzde 24.52’ye yükseldi.





* 15 yılın rekorunu kıran eylül enflasyonunun hemen ardından ise Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) enflasyonu hesaplayan birimin başında bulunan Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınmış, yerine Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yinal Yağan getirilmişti. Kulislerde, görev değişikliğinin nedeninin yüksek enflasyon olduğu konuşulmuştu.





* Ayrıca 9 Ekim’de “Enflasyonla Topyekün Mücadele” adıyla ve logosu da olan bir program Hazine Bakanı Albayrak tarafından açıklandı ve tüm şirketler ile kurumlardan, sattıkları mal ve hizmetlerde yüzde 10 indirim yapılması istendi.





* Bu tartışmalar arasında 3 Kasım’da açıklanan ekim enflasyonu ise aylıkta yüzde 2.67 artış, yıllıkta da yüzde 25.24’e yükseliş olduğunu ortaya koydu. Rekora bir yenisi eklendi.





* Bugün açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarını yorumlayan uzmanlar, TÜFE’nin otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde gerilediğini belirtiyor.