Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyon verisi geldi, dolar fırladı /03 Temmuz 2018 10:36

Enflasyon verisi geldi, dolar fırladı

Dolar kuru, enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi sonrasında 4.6884'e kadar yükseldi.

SHABER3.COM

4.60'ın üzerinde hareketini sürdürerek güne başlayan dolar/TL, enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi sonrasın sert bir yükseliş gerçekleştirdi.

Dün akşam saatlerinde 4.6170/4.6180 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 4.62 seviyesinde güne başladı. Enflasyon rakamları öncesinde bu seviyelerde yatay seyreden kur, rakamların açıklanmasının ardından 4.6884 seviyesine kadar yükseldi. 

Sabah ilk işlemelerde 5.3850 seviyesinde olan euro/TL ise 5.4584 seviyesine kadar çıktı.

Diğer taraftan, Dünya Gazetesi'nin haberine göre tahvil faizlerinde de yükseliş görüldü. 10 yıllık gösterge tahvil faizi aynı dakikalarda yüzde 16.98 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.51 seviyesine çıktı.


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