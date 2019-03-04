Enflasyon verisi Doların ateşini yükseltti

Sert satış baskılarını durduran iki ana etken ABD ile Çin’in ticaret savaşını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaştığına yönelik işaretler ve doların Fed’in para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisiyle değer yitirmesi oldu.

Dolar/TL saat 12.49’te 5.3831/5.3869 seviyelerinde işlem görüyor. Şu anda da bu seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR GERİLİYOR

Dolar endeksi Fed’in faiz artırımlarında sabırlı olacağı beklentileriyle Cuma günü gördüğü bir haftanın zirve seviyesine kıyasla geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü 96.551’e kadar yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 96.45’e geriledi.

Son günlerde açıklanan ve imalat sektörünün Çin ekonomisindeki yavaşlamaya en yoğun maruz kalanlar öncülüğünde dünya çapında ivme kaybettiğini gösteren veriler merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisini iyice pekiştirdi.

ABD’de yayımlanan ISM imalat sektörü verisi Kasım 2016’dan bu yana en düşük değeri alırken, Michigan tüketici güven endeksi beklentilerden zayıf bir değer aldı. Ayrıca ABD’de kişisel gelirlerin Ocak ayında üç yıldan uzun bir süreden beri ilk defa gerilemesi ve tüketim harcamalarının Aralık’ta yüzde 0.5 azalması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında sabırlı olacağı beklentisini destekledi.





Dolardaki değer kaybına ve gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki satışların durmasına paralel dolar/TL de güne, geçen hafta gördüğü zirvelerin altında başladı.





Bankacılar Avrupa’da büyüme beklentilerinin yavaşlaması, ABD’de faizlerin sabit tutulacağı hatta indirim ihtimalinin değerlendirilmesinin ve TL’nin nispeten yüksek getirisinin TL’yi cazip kılmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.





ABD İLE İLİŞKİLER İZLENİYOR

Öte yandan başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci politikalar ise zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.





Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin Temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.







