Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyon sepetindeki 90 üründen 62'sine zam geldi /14 Aralık 2018 23:42

Enflasyon sepetindeki 90 üründen 62'sine zam geldi

TÜİK Kasım Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, Kasım 2018’de, 62 ürünün fiyatlarında artış gerçekleşti.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,37 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,64 artış gösterdii. Yine tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,54, balıkçılıkta yüzde 6,36 artış sağlanırken, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,77 azalış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ BİTKİSEL ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre, ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,25, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,66 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,02 azalış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından sebzeler de bir önceki aya göre yüzde 7,13 arttı. Alt tarım gruplarından; diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 6,14, lifli bitkiler yüzde 4,62, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,03 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,56, turunçgiller grubunda ise yüzde 3,00 azalış gösterdi.

62 MADDENİN FİYATINDA ARTIŞ

Kasım 2018'de endekste kapsanan 90 maddeden 1 madde bu ay endekse girerken, 62 maddenin fiyatlarında artış, 24 maddenin fiyatlarında azalış oldu. 3 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. 

Evrensel
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enflasyon sepetindeki 90 üründen 62'sine zam geldi Sonraki Haber >>

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:52:16