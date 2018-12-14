Enflasyon sepetindeki 90 üründen 62'sine zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,37 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,64 artış gösterdii. Yine tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,54, balıkçılıkta yüzde 6,36 artış sağlanırken, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,77 azalış gerçekleşti.







AYLIK EN FAZLA ARTIŞ BİTKİSEL ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ





Verilere göre, ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,25, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,66 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,02 azalış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından sebzeler de bir önceki aya göre yüzde 7,13 arttı. Alt tarım gruplarından; diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 6,14, lifli bitkiler yüzde 4,62, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,03 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,56, turunçgiller grubunda ise yüzde 3,00 azalış gösterdi.





62 MADDENİN FİYATINDA ARTIŞ





Kasım 2018'de endekste kapsanan 90 maddeden 1 madde bu ay endekse girerken, 62 maddenin fiyatlarında artış, 24 maddenin fiyatlarında azalış oldu. 3 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.





Evrensel