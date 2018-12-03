Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon rakamları uzmanları ikna etmedi : İnandırıcı değil... /03 Aralık 2018 13:32

Enflasyon rakamları uzmanları ikna etmedi : İnandırıcı değil...

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son enflasyon rakamlarının 'inandırıcı olmadığını' belirtti.

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Sabah saat 10.00’da açıklanan rakamların, kasım ayı enflasyonunu "yüzde -1.44", yıllık enflasyonu yüzde 21.62 olarak göstermesinden sonra Mahfi Eğilmez Twitter hesabından bir anket düzenledi.

Eğilmez, “TÜİK enflasyonda ciddi bir düşüş olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın doğru olduğuna inanıyor musunuz?” diye sordu.

17 bin 488 kullanıcının katıldığı anketin sorusuna "İnanıyorum" diye yanıt verenlerin oranı yüzde 12, ‘İnanmıyorum’ diye yanıt verenlerin oranı yüzde 88 çıktı.

Eğilmez, sonucu, “Anket TÜİK’in, açıkladığı enflasyon oranı konusunda çok ciddi bir inanılırlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor” diye değerlendirdi.

Tüketici enflasyonunun eylülde yüzde 25.24’e çıkmasının ardından TÜİK’in enflasyon hesaplamasını yapan birimini yöneten başkan yardımcısının görevden alınması, gelecek rakamlarla ilgili güvenlik tartışmasını tetiklemişti.


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