TÜİK açıkladı: Gıda enflasyonu yüzde 31,8

SAMANYOLUHABER- Hem üretici hem de tüketici fiyatlarında artış devam ediyor. Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 1,69, yıllık yüzde 19,50 arttı. Aynı dönemde üretici fiyatları ise yüzde 30,1 arttı.





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aylık en yüksek artış yüzde 6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.





GİYİM VE AYAKKABI ENFLASYONU YÜZDE 5,36





Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabı yüzde 5,36, ev eşyasında yüzde 2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,40 artış gerçekleşti.





Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,30 ile haberleşme oldu









Yıllık en fazla artış yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti





TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ana harcama gruplarında fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti:





*Ev eşyası yüzde 27,64

*Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,47

*Sağlık yüzde 19,75



*Lokanta ve oteller yüzde 19,58







EN TEMEL HARCAMALARIN FİYATI YÜZDE 1,45 ARTTI





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, 2019 yılı nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,77 arttı.





Özel kapsamlı TÜFE artışı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,48 oldu.





Nisan ayında TÜFE sepetinde 418 maddeden sadece 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi. 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.









LİMON ZAM ŞAMPİYONU





TÜFE'de zam şampiyonu yüzde 31,90 ile limon oldu. Limonu fiyatı yüzde 31,55 artan kuru soğan takip etti. Yüzde 26,69 zamlanan havuç ise 3'üncü sırada yer aldı.





YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARI





Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2019 yılı nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış gösterdi.







Sanayinin dört sektöründe bir önceki aya göre fiyat artışı şöyle tahakkuk etti:





*Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,45

*İmalat sanayiinde yüzde 2,86

*Elektrik, gaz üretim ve dağıtımında yüzde 4,96

*Su temininde yüzde 0,36











EN FAZLA ARTIŞ ENERJİDE



