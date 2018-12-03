Enflasyon rakamları açıklandı

EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6,46 ile ulaştırma oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış %0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu