Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon rakamları açıklandı /03 Aralık 2018 10:03

Enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. AKP'nin enflasyon ile mücadelesine rağmen genel anlamda rakamlar düşmüş gözükse de Ayakkabı, giyim ve gıdada yükseliş devam ediyor. Belli sektörlerde KDV ve ÖTV indirimi ile petrol fiyatlarındaki düşüş bir çok sektöre yansımış gözüküyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım'da yıllık TÜFE yüzde 21.62 oldu. 

EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6,46 ile ulaştırma oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu

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