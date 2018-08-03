Enflasyon rakamları açıklandı

Bloomberg HT'nin anketine göre aylık enflasyonun %1, yıllık enflasyonun %16.3 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE Temmuz'da %14.60'tan %15.10'a yükseldi.







Üretici fiyatları Temmuz'da aylık %1.77, yıllık %25 arttı.





Aylık en yüksek artış %2,26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu





Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %1,82, eğlence ve kültürde %1,62, sağlıkta %1,20 ve konutta %1,10 artış gerçekleşti.





Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu





Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,28 ve haberleşmede %0,11 düşüş gerçekleşti.





Yıllık en fazla artış %24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti



