Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyon rakamları açıklandı /03 Ağustos 2018 10:12

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE’de 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %12 artış gerçekleşti.

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Bloomberg HT'nin anketine göre aylık enflasyonun %1, yıllık enflasyonun %16.3 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE Temmuz'da %14.60'tan %15.10'a yükseldi. 

Üretici fiyatları Temmuz'da aylık %1.77, yıllık %25 arttı. 

Aylık en yüksek artış %2,26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %1,82, eğlence ve kültürde %1,62, sağlıkta %1,20 ve konutta %1,10 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,28 ve haberleşmede %0,11 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

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