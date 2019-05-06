Enflasyon nasıl düşük çıkıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, “Enflasyonda eylül ayı gibi 2019'da tek haneli rakamları göreceğiz” demişti.







Burada kafalarda soru işareti yaratan, zaten açıkladığı rakamlar konusunda “hormonlu” eleştirilerine yol açan TÜİK’in, Albayrak’ın arkadaşı olan yeni başkan ile güvenilirliğini kaybetmesi.





Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, “Altyapı çoktan hazırlandı. Başkanlık sistemi ile beraber bir kararname yayınlandı. İstatistik kurumu, Berat Albayrak'a bağlandı. İlk iş olarak enflasyonu düşürme programı kapsamında enflasyonu hesaplayan adamı görevden aldı. Görevden alması gayet yerinde ve doğru bir karardı. Enflasyonu düşük açıklayamıyorsan, o koltukta oturmayacaksın arkadaş” ironisi yapıyor.





“Halbuki o kadar da büyüme yöntemini değiştirmişti” diyen Muratoğlu, “Demek yeterli değildi! Türkiye yerinde otursa bile büyüyordu. Neden enflasyonu hesaplama yöntemini bir kez daha değiştirmek onun aklına gelmedi? Bence bir şansı daha hak etmişti! Bak Berat Bey'in enerji bakanlığından arkadaşına verdi kaderini değiştirdi adeta” ifadesini kullanıyor.





“Haliyle fiyatları indiremediklerine göre alternatif çözüm arayışlarına girdiler” diyen ekonomist, “Enflasyonu kesin olarak tek haneye indirecek yeni hesaplama yöntemleri üzerinde çalıştılar. İstatistik kurumu gizemli bir marketten alışveriş yapıyor. Enflasyon düşüyor. Fiyatlar geriliyor” görüşünü dile getiriyor ve ekliyor:





“Zira ciro bazlı örneklemeye geçildiği yönünde bir açıklama ocak ayında yapıldı. Alışveriş yapılan yerlerin enflasyon ağırlıkları değiştirildi. Hop, enflasyon geriledi. Şans işte! Önceleri IMF kıstaslarına göre hesaplamalar yapıyorduk. Sonrasında OECD'ye göre hesapladık. Baktık olmuyor, Avrupa Birliği kıstaslarını uyguladık. Daha iyi çıkacağını bilsek NASA, UEFA, FİFA kriterlerini de kullanabilirdik ama maalesef onların öyle bir hesaplama yöntemleri yoktu. Biz de kendi kriterlerimizi yarattık. Tam 14 milyar yıllık evrende, sen git AKP'nin yönettiği 2019 Türkiye'sine denk gel… Şans işte!"