Enflasyon kiracıyı da zora soktu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 17.90'a çıktı. Bu, son 14 yılın en yüksek enflasyon oranı. TÜİK tarafından açıklanan ÜFE'ye göre de kira artış oranı Eylül 2018'de yüzde 18.78 olarak gerçekleşti.





Habertürk’ün aktardığına göre bir kira yılı bittiğinde ev sahibi kiraya zam yapma hakkına yasal olarak sahiptir. Yeni dönemde yapılacak olan kira zam oranını ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleniyor. Kira zam oranı hesaplanırken ÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor.



