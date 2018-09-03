Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon kiracıyı da zora soktu /03 Eylül 2018 23:37

Enflasyon kiracıyı da zora soktu

Kira artış oranı Eylül 2018'de yüzde 18.78 olarak gerçekleşti.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 17.90'a çıktı. Bu, son 14 yılın en yüksek enflasyon oranı. TÜİK tarafından açıklanan ÜFE'ye göre de kira artış oranı Eylül 2018'de yüzde 18.78 olarak gerçekleşti. 

Habertürk’ün aktardığına göre bir kira yılı bittiğinde ev sahibi kiraya zam yapma hakkına yasal olarak sahiptir. Yeni dönemde yapılacak olan kira zam oranını ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleniyor. Kira zam oranı hesaplanırken ÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor. 

TÜİK Ağustos 2018 ÜFE oranlarını açıkladı. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2018'in Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6.60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25.32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.78 artış gösterdi. Yani Eylül 2018 kira artış oranı yüzde 18.78 oldu. Buna göre 1000 lira kira ödeyen bir kişi bu artışla birlikte 1187.8 TL kira ödeyecek. 

2018’in ilk 9 ayında kira artış oranları şöyle gerçekleşti:

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82
 
Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66
 
Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50
 
Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35
 
Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36
 
Haziran 2018 kira artış oranı: Yüzde 15.80
 
Temmuz 2018 kira artış oranı: Yüzde 16,57
 
Ağustos 2018 kira artış oranı: Yüzde 17,41
 
Eylül 2018 kira artış oranı; Yüzde 18,78 
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