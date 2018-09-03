Enflasyon hesabında skandal: Benzin pompada 6.90, TÜİK'te 6.59 lira görünüyor

Ahvalnews'ten Can Teoman'ın ortaya çıkardığı skandala göre bugün gelen rekor enflasyon rakamlarında bile manipülasyon yapılmış, hem de halkın gözünün içine baka baka.







Ağustos enflasyonu tüketici fiyatlarında yüzde 2.3 ile piyasadaki yüzde 2.5’lik beklentilerin altında açıklanırken TÜİK’in hesaplama yaparken, akaryakıt fiyatlarına 16 Ağustos’ta gelen rekor zammı düşük gösterdiği ortaya çıktı. 16 Ağustos’ta benzin, LPG ve motorine ortalama yüzde 9.5 zam yapılırken, TÜİK’in kullandığı verilere göre zam oranı benzin ve motorinde yüzde 5, LPG’de ise yüzde 6’da kaldı.





Buna göre 16 Ağustos öncesi İstanbul’da 6.29 TL, Ankara’da 6.30 olan benzin fiyatı yapılan zamla 6.90 TL’ye çıktı. Ancak TÜİK enflasyon hesabı yaparken benzin fiyatlarını 6.59 TL olarak aldı. Yani benzinde yapılan yüzde 9.5’lik zam TÜİK’e göre sadece yüzde 5 oldu, zam da 59 değil, 31 kuruşta kaldı.





Benzer uygulamalar 16 Ağustos’ta zamlanan motorin ve LPG fiyatları için de geçerli oldu. Benzinle aynı gün motorine 45, LPG’ye 30 kuruş zam yapıldı. Zam oranı motorinde ve LPG’de ise yüzde 9 olarak gerçekleşti. İstanbul ve Ankara’da motorin ve LPG Ağustos ortasından itibaren 6.3 ve 3.85 TL’den satılmaya başlandı.





Buna karşın TÜİK kendi sitesinde yer alan rakamlara göre Türkiye’de motorin 6.03 TL, LPG ise 3.38 TL’den satılıyor. TÜİK böylece 16 Ağustos’ta motorine gelen 45 kuruşluk zammı 29’da bıraktı. LPG dolum ücretine yapılan 30 kuruşluk zammı 19 kuruş olarak hesapladı. Piyasada halen 3.80 TL’nin üzerinde seyrederken TÜİK’e göre LPG’nin litresi 3.37 TL’den satılıyor gözüküyor.



