Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon fren tutmuyor... İstanbul'da beklentinin üzerinde gerçekleşti /01 Aralık 2018 15:27

Enflasyon fren tutmuyor... İstanbul'da beklentinin üzerinde gerçekleşti

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon verisine göre kasım ayında yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 18.1, toptan fiyatlar ise yüzde 24.57 arttı. Devam eden enflasyonla mücadele kampanyasının yapıldığı geçen ay perakende fiyatlarda aylık bazda iniş yüzde 0.24 olurken toptan fiyatlarda artış yüzde 0.18 oldu.

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İstanbul’da, kasım ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,18 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), 1995 bazlı verilerine göre, Kasım 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 12,99, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 16,82 yükseldi.

İstanbul’da kasım ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,18 arttı.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 18,61, toptan fiyatlar yüzde 24,57 artış kaydetti.

SEKTÖREL DEĞİŞİM ORANLARI
Perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya kıyasla giyim harcamalarında yüzde 0,42, gıda harcamalarında yüzde 0,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,03, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,02 artış kaydetti.

Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,52, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,88, konut harcamalarında yüzde 0,88 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi görülmedi.

Söz konusu dönemde, toptan fiyatlar, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,35, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,18 arttı. Madenler grubunda yüzde 7,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,79, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,49, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33, mensucat grubunda ise yüzde 0,41 düşüş gözlendi.

TÜRKİYE GENELİNDE DURUM NE?
TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon Eylül ayındaki yüzde 24.52 seviyesinden Ekim'de yüzde 25.24'e yükselerek 15 yılın zirve seviyelerinde bulunuyor.
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